Marialuisa Jacobelli | la nuova fiamma di Francesco Totti e i 20 mila euro chiesti da Ilary Blasi al traditore seriale

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ha una. Si chiama, ha 32 anni ed è uno dei volti di Sport Mediaset dopo aver lavorato per DAZN. Nel 2020 è stata tentatrice nel programma di Canale 5 Temptation Island ed è soprannominata “la Kim Kardashian italiana”. E nella sua vita c’è anche un presunto flirt con Kylian Mbappé e una storia di stalking con condanna dell’ex fidanzato, un imprenditore del principato di Monaco. Ma anche l’ufficializzazione della relazione: «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì». A parlarne è stato il settimanale Gente, nel giorno in cuiera, senza Noemi Bocchi, in via Vitellia allo stadio del Trastevere per vedere la partita dell’Olbia. Dove gioca suo figlio Cristian. Ladiera con l’amico Giancarlo Pantano.