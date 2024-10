Maltempo fino al weekend, poi Estate di San Martino in anticipo: le previsioni meteo (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora Maltempo oggi e domani sull'Italia secondo le previsioni meteo. Si avranno piogge sparse su tutto il Centro e al Nord-Est prima e al Nord-Ovest poi. Ma domenica è in arrivo la tanto attesa svolta con il bel tempo che tornerà quasi ovunque. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLmeteo.it, conferma un deciso miglioramento L'articolo Maltempo fino al weekend, poi Estate di San Martino in anticipo: le previsioni meteo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancoraoggi e domani sull'Italia secondo le. Si avranno piogge sparse su tutto il Centro e al Nord-Est prima e al Nord-Ovest poi. Ma domenica è in arrivo la tanto attesa svolta con il bel tempo che tornerà quasi ovunque. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, conferma un deciso miglioramento L'articoloal, poidi Sanin: leproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Nuovo maltempo in Emilia Romagna - le previsioni dell’esperto : l’attenzione resta alta - Foto di Andrea Samaritani – Meridiana Immagini Le zone più colpite La situazione a Bologna Allerta meteo per oggi, mercoledì 23 ottobre Allerta meteo per domani, giovedì 24 ottobre Tendenza meteo dei prossimi giorni Che tempo fa in Emilia-Romagna Le zone più colpite La situazione, ci tiene a precisare Lombroso, “non è paragonabile a quella della settimana scorsa”, all’alluvione che ha colpito Bologna, parte dell’Emilia e della Romagna, sabato 19 ottobre. (Ilrestodelcarlino.it)