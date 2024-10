Maica Benedicto, ecco il vero motivo per cui ha lasciato il GF anticipatamente (Di giovedì 24 ottobre 2024) Come tutti i telespettatori del Grande Fratello avranno avuto modo di vedere, questa notte Maica Benedicto è uscita dalla casa prima del previsto. La ragazza sarebbe dovuta rimanere fino alla fine della settimana, per poi tornare nel reality show spagnolo. Stessa cosa toccherà anche a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che nel frattempo . Di punto in bianco, però, la spagnola ha abbandonato la casa senza salutare nessuno. ecco cosa ci sarebbe dietro questa decisione inaspettata. L’uscita repentina di Maica Benedicto dalla casa del GF: cosa è successo Maica Benedicto ha lasciato questa notte la casa del Grande Fratello. Dopo essere stata diverso tempo in confessionale, la ragazza ha lasciato direttamente la casa senza salutare nessun coinquilino. Questo gesto repentino ha lasciato tutti spiazzati. Tutto.tv - Maica Benedicto, ecco il vero motivo per cui ha lasciato il GF anticipatamente Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) Come tutti i telespettatori del Grande Fratello avranno avuto modo di vedere, questa notteè uscita dalla casa prima del previsto. La ragazza sarebbe dovuta rimanere fino alla fine della settimana, per poi tornare nel reality show spagnolo. Stessa cosa toccherà anche a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che nel frattempo . Di punto in bianco, però, la spagnola ha abbandonato la casa senza salutare nessuno.cosa ci sarebbe dietro questa decisione inaspettata. L’uscita repentina didalla casa del GF: cosa è successohaquesta notte la casa del Grande Fratello. Dopo essere stata diverso tempo in confessionale, la ragazza hadirettamente la casa senza salutare nessun coinquilino. Questo gesto repentino hatutti spiazzati.

Grande Fratello - Maica Benedicto lascia la Casa : ecco quale sarebbe il vero motivo dell’uscita anticipata - Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano protagonista dell’interscambio tra Italia e Spagna, era atterrata a Roma per vivere con gli inquilini del Grande Fratello una bella esperienza della durata di una settimana. Di fatto la 25enne ha abbandonato la Casa ben prima del previsto. Ma cosa si cela dietro questa uscita improvvisa, senza preavviso e senza neanche concederle la possibilità di salutare gli altri concorrenti? Secondo il settimanale Chi si tratterebbe di motivi di salute incompatibili con la permanenza di Maica nella Casa. (Isaechia.it)

