M. S. Severino, controlli intensi: 17 sanzioni e sequestro di droga

Il 21 e 22 ottobre, a Mercato San Severino (SA) i Carabinieri della locale Compagnia hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali.

I controlli

Il controllo dei Carabinieri, che ha visto l'impiego di personale della Stazione cittadina e di quelle limitrofe, dell'Aliquota Radiomobile e di quella Operativa del Norm, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

