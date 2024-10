M.O, Tajani: al G7 lavorato per la pace (Di giovedì 24 ottobre 2024) 16.06 La reazione di Israele all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 "è andata oltre quello che doveva essere. Lo abbiamo sempre detto ai nostri amici israeliani,come abbiamo sempre detto che era inaccettabile quello che accadeva anche con le nostre truppe Unifil". Così il ministro degli Esteri, Tajani, nella conferenza stampa conclusiva del G7 Sviluppo a Pescara. "E' ora di arrivare al cessate il fuoco in Libano e Gaza". Ma "non possiamo negare il loro diritto all'autodifesa". Poi: al G7 "lavorato solo per la pace". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 16.06 La reazione di Israele all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 "è andata oltre quello che doveva essere. Lo abbiamo sempre detto ai nostri amici israeliani,come abbiamo sempre detto che era inaccettabile quello che accadeva anche con le nostre truppe Unifil". Così il ministro degli Esteri,, nella conferenza stampa conclusiva del G7 Sviluppo a Pescara. "E' ora di arrivare al cessate il fuoco in Libano e Gaza". Ma "non possiamo negare il loro diritto all'autodifesa". Poi: al G7 "solo per la".

