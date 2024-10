Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 24 ottobre 2024: estrazione e numeri vincenti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la fortuna. oggi, giovedì 24 ottobre, si riapre la caccia al 6 con la schedina del SuperEnaLotto e le contestuali estrazioni di Lotto e 10eLotto. Il jackpot per chi dovesse indovinare la combinazione vincente è di 21.500.000 euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre a Riva del Garda, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni. Ilgiorno.it - Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 24 ottobre 2024: estrazione e numeri vincenti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la fortuna.24, si riapre la caccia al 6 con la schedina del SuperEnae le contestuali estrazioni die 10e. Il jackpot per chi dovesse indovinare la combinazione vincente è di 21.500.000 euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15a Riva del Garda, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Legge di bilancio - il governo fa cassa con il gioco d’azzardo. Al venerdì nuova estrazione del Superenalotto - attesi 100 milioni - I titolari di concessioni per il bingo dovranno pagare 108mila in più per ognuno dei due anni e per ogni concessione. Con l’insieme di queste misure il governo si attende ulteriori i cassi per 456 milioni nel 2025 e nel 2026. “La legge di bilancio della destra anche sul gioco è sbagliata e conferma l’inerzia del governo sul tema. (Ilfattoquotidiano.it)

LIVE – Lotto e Superenalotto oggi - giovedì 24 ottobre 2024 : numeri in DIRETTA - . Appuntamento alle 20:00 con aggiornamenti in tempo reale dalla Sala Belli di Roma. Infine, ci attenderà il momento conclusivo con le attese vincite odierne: il montepremi del ‘6’ sta raggiungendo cifre di nuovo alte e gli scommettitori sognano a occhi aperti. Si parte con il Lotto, di cui vi proponiamo le cinquine vincenti di ciascuna ruota, ovvero le dieci locali e in aggiunta quella Nazionale. (Sportface.it)

Estrazioni del Lotto - Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 24 ottobre 2024 - gov. it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria) ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, giovedì 24 ottobre 2024 (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. (Tpi.it)