Ilfattoquotidiano.it - Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, chi erano i due operai morti alla Toyota di Bologna

(Di giovedì 24 ottobre 2024) I duein seguito a una violenta esplosione nello stabilimentoMaterial Handling a Borgo Panigale () si chiamavano. Il primo aveva 37 anni e lascia una compagna e un figlio; tra due mesi sarebbe diventato padre per la seconda volta., 34 anni, dopo aver frequentato l’Istituto Tecnico Aldini, aveva iniziato a lavorare in. Uno dei dueè morto sul colpo, l’altro è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, in condizioni gravissime. Il giorno dopo la tragedia, colleghi e amici si sono radunati davanti allo stabilimento. Diversi mazzi di fiori sono stati lasciati accanto ai cancelli. “È il minimo che potessi fare”, ha detto aToday una lavoratrice che era presente durante l’esplosione. Nel gravissimo incidente sono rimaste coinvolte 15 persone.