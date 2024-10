Gaeta.it - Lo sapevi? Esiste un’influencer virtuale che potrebbe conoscere l’Italia meglio di te! Scopri Francesca Giubelli

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, la prima influenceritaliana creata con l’intelligenza artificiale, ha recentemente ottenuto la prestigiosa spunta blu da Meta. Il suo profilo Instagram, che conta circa 11.000 follower, promuove il made in Italy attraverso una varietà di contenuti che spaziano dalla moda al cibo, passando per sport e politica. Questa innovativa figura digitale rappresenta una nuova frontiera del marketing e della comunicazione sui social media.: l’influencer travel blogger che promuoveOltre a esserericonosciuta per la sua attività nel mondo della moda e della politica,si è recentemente affermata anche come travel blogger. Nel suo profilo Instagram,esplora le bellezze del, condividendo i suoi viaggi attraverso le città più iconiche del paese.