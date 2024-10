LIVE – Darderi-Draper 5-7 1-4, secondo turno Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Darderi-Draper, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). L’azzurro, dopo sei eliminazioni consecutive al debutto, è tornato al successo, ponendo fine alla strepitosa carriera della wild card di casa Dominic Thiem. Adesso ha un compito quasi proibitivo contro il mancino britannico, settima forza del tabellone e semifinalista in carica degli US Open, che al primo round ha regolato in due set il veterano nipponico Kei Nishikori (anche lui in gara grazie ad un invito). Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto di sempre, con l’inglese che partirà nettamente con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). L’azzurro, dopo sei eliminazioni consecutive al debutto, è tornato al successo, ponendo fine alla strepitosa carriera della wild card di casa Dominic Thiem. Adesso ha un compito quasi proibitivo contro il mancino britannico, settima forza del tabellone e semifinalista in carica degli US Open, che al primo round ha regolato in due set il veterano nipponico Kei Nishikori (anche lui in gara grazie ad un invito). Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto di sempre, con l’inglese che partirà nettamente con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Darderi-Draper 5-7 - 1-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : break GBR in avvio di 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18. 15-0 Ace (5°)!!!!! 4-4 Ace (8°). 0-15 Passa di dritto Draper. 30-30 Gratuito di dritto del britannico, che ha iniziato teso. Peraltro, il mancino suddito della Regina sarebbe ancora in corsa per un posto alle Finals, a patto di uscire come minomo con due finali da Vienna e Parigi. (Oasport.it)

LIVE Darderi-Draper 5-7 - 1-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : break GBR in avvio di 2° set - 15-15 Risposta incisiva di Draper con il dritto. 15-0 Gran passante di dritto di Darderi sul lungoriga. 15-30 Ace (15°). Due palle break, le prime. 0-30 Gran passante di dritto in corsa di Darderi. Si mette malissimo. 40-A Incredibile nastro vincente in risposta sulla prima di Draper. 30-0 Ace (2°). (Oasport.it)

LIVE Darderi-Draper 5-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’azzurro subisce il break nell’11° game - Intanto, con i 50 punti conquistati martedì sera, si è assicurato di chiudere l’anno nei primi 50 giocatori del mondo, lui che partiva quest’anno da prima della 100esima posizione mondiale. 30-0 Ace (6°). 40-15 Arcobaleno di rovescio dell’azzurro. Altro servizio vincente, altro game comodo! 40-15 Ace (4°)!! 30-15 Fuori giri di dritto l’azzurro. (Oasport.it)