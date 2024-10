Romadailynews.it - Lite familiare a Roma: arrestati in tre a Serpentara

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Violentain famiglia nel quartiere, interviene la Polizia A, nel quartiere, una furiosaè sfociata in violenza. L’episodio è avvenuto oggi, 24 ottobre, poco dopo le 13 in via Luigi Lablache. Una donna di 49 anni, insieme al compagno di 51 anni e al figlio diciannovenne di quest’ultimo, ha aggredito verbalmente l’anziano padre di lei, un uomo di 81 anni. L’allarme è stato lanciato dalla seconda figlia della vittima, che ha chiamato il Numero unico per le emergenze 112. In risposta alla segnalazione, una decina di volanti della Polizia di Stato è giunta sul posto. Tuttavia, anche gli agenti intervenuti sono stati aggrediti dai tre coinvolti. Dopo aver riportato la calma, la polizia ha arrestato la 49enne per estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.