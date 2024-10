L'inchiesta sugli appalti della Provincia: soldi alla squadra di calcio per avere gli affidamenti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una sponsorizzazione a una squadra di calcio per ottenere gli appalti. E' quanto emerge dall'inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e che vede indagate dieci persone, tra cui il presidente della Provincia Giorgio Magliocca, nonché imprenditori e dipendenti pubblici Casertanews.it - L'inchiesta sugli appalti della Provincia: soldi alla squadra di calcio per avere gli affidamenti Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una sponsorizzazione a unadiper ottenere gli. E' quanto emerge dall'ProcuraRepubblica di Santa Maria Capua Vetere e che vede indagate dieci persone, tra cui il presidenteGiorgio Magliocca, nonché imprenditori e dipendenti pubblici

