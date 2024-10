Lanazione.it - L’esercizio storico. Stavini in liquidazione. Negozio chiuso dopo 80 anni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Una corsa iniziata negli’40, dalla passione per i motori di Roberto. Ma il traguardo, ottanta, è stato quello che nessuno si sarebbe aspettato: unagiudiziale, ovvero quello che una volta si chiamava fallimento. “”, il tempio degli appassionati delle due ruote in viale Fratelli Rosselli, hai battenti. La situazione è in mano al giudice. Otto dipendenti pretendono le loro spettanze da giugno,un’estate in cui si sono alternate notizie confuse e contraddittorie circa il loro destino. Prima le ferie forzate, poi il ritorno in servizio per fare l’inventario di un magazzino che adesso è amministrato dal curatore, il commercialista Lorenzo Lunghi. Un epilogo che fa strabuzzare gli occhi e che sorprende anche chi, ignaro della chiusura, si reca alcome ha sempre fatto.