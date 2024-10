La Romania è il 22esimo Stato a vietare le pellicce di visone e cincillà (Di giovedì 24 ottobre 2024) A partire dal 2027 anche la Romania vieterà finalmente gli allevamenti di visone e cincillà, per porre fine alla produzione di pellicce vere. È un disegno più ampio, dove anche il Regno Unito ha attivamente partecipato come pionere della causa: qui infatti moltissimi politici si stanno attivando per vietarne l’importazione. La Romania verso il divieto delle pellicce: nel 2027 chiuderanno gli allevamenti L’emendamento è passato il 22 ottobre, e dice che vieterà l’allevamento degli animali da pelliccia. La decisione che arriva in un momento in cui questo settore si è fortemente ridimensionato. Nel 2013 nel Paese balcanico esistevano ancora più di 150 allevamenti, oggi se ne contano solo 12. Tra questi, due in particolare producono 100.000 pellicce di visone e 15.000 pellicce di cincillà all’anno, secondo i dati delle ONG. Metropolitanmagazine.it - La Romania è il 22esimo Stato a vietare le pellicce di visone e cincillà Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A partire dal 2027 anche lavieterà finalmente gli allevamenti di, per porre fine alla produzione divere. È un disegno più ampio, dove anche il Regno Unito ha attivamente partecipato come pionere della causa: qui infatti moltissimi politici si stanno attivando per vietarne l’importazione. Laverso il divieto delle: nel 2027 chiuderanno gli allevamenti L’emendamento è passato il 22 ottobre, e dice che vieterà l’allevamento degli animali da pelliccia. La decisione che arriva in un momento in cui questo settore si è fortemente ridimensionato. Nel 2013 nel Paese balcanico esistevano ancora più di 150 allevamenti, oggi se ne contano solo 12. Tra questi, due in particolare producono 100.000die 15.000diall’anno, secondo i dati delle ONG.

