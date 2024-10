“La rissa Virzì-Ramazzotti? La Dolce vita ormai sa di insalata” (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Dolce vita oggi? Ha il sapore dell’insalata. O semmai della rucola d’una pokeria. Ed ecco. E’ proprio qui, in un insalatificio sul colle Aventino, che si è consumata nel giugno scorso la Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - “La rissa Virzì-Ramazzotti? La Dolce vita ormai sa di insalata” Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Laoggi? Ha il sapore dell’insalata. O semmai della rucola d’una pokeria. Ed ecco. E’ proprio qui, in un insalatificio sul colle Aventino, che si è consumata nel giugno scorso la Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Insieme a pantaloni gessati - dolcevita sottili e gonne in pelle. Come abbinare il maglione con la mezza zip nell'Autunno 2024 - Protagonista di un gioco di layering degno di una fashionista esperta, o in solitaria, per rubare la scena, il maglione con zip da donna è pronto a conquistare gli outfit dell’Autunno 2024. 20 gioielli perfetti per illuminare il solito maglione Insieme a jeans a vita alta, longuette avvogenti, pantaloni sartoriali o blazer strutturati. (Iodonna.it)

Panettone solidale “firmato” per i tumori pediatrici - Il primo panettone solidale di Fondazione Airc per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici è realizzato da Loison Pasticceri ... (vita.it)

Edoardo Mapelli Mozzi, marito della principessa Beatrice di York, racconta la sua vita privata - In un’intervista al Financial Times, l’immobiliarista londinese ha parlato della sua attività che lo tiene spesso lontano da casa ... (vanityfair.it)

Il contadino cerca moglie, Corsi torna con la nuova stagione - Al via la nuova stagione de Il contadino cerca moglie, il docu-reality condotto da Gabriele Corsi, prodotto da Fremantle per Warner Bros. Discovery dal 24 ottobre alle 21.25 su Nove e in streaming su ... (ansa.it)