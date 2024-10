Superguidatv.it - Intervista a Carmen Russo: “Enzo Paolo ha avuto un attimo di crisi ma si è ripreso. Shaila e Javier? Staremo a vedere”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ una delle showgirl più amate del piccolo schermo. Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello in cui è stata ospite per alcuni giorni,è approdata alla Festa del Cinema di Roma per gli Italian Tv Awards, un premio dedicato alle eccellenze televisive. L’evento, ideato da Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Maria Rita Marigliani omaggia i volti televisivi che hanno segnato questa stagione, grazie al consenso del pubblico e della critica. Tra i premiati anche, moglie diTurchi, concorrente del Grande Fratello.: “haundi” Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videota in esclusiva. La showgirl si è detta particolarmente soddisfatta per questo riconoscimento: “E’ molto bello essere qui.