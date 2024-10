In manovra pesanti tagli per gli enti locali | 16 miliardi di risparmi e minori finanziamenti già nel 2025 – IL TESTO COMPLETO

In manovra pesanti tagli per gli enti locali: 1,6 miliardi di risparmi e minori finanziamenti già nel 2025 – IL TESTO COMPLETO (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non solo i tagli ai ministeri, che dovranno garantire una “riduzione e razionalizzazione della spesa” da 5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026 e 3,5 miliardi nel 2027. Con la manovra 2025 (sotto il TESTO COMPLETO) i governo usa pesantemente le forbici anche sugli enti locali. Insomma i “sacrifici” evocati da Giancarlo Giorgetti per le banche – a cui in realtà viene chiesto solo un anticipo di liquidità – dovranno farli anche sindaci, città metropolitane e presidenti di Regione. La stangata vale oltre 4 miliardi nel triennio, 570 milioni già l’anno prossimo di cui 140 a carico di Comuni e province. Se si aggiunge anche la “rimodulazione dei finanziamenti ad essi assegnati per spese di investimento”, come da definizione eufemistica del ministero dell’Economia, il conto 2025 sale a 1,6 miliardi. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non solo iai ministeri, che dovranno garantire una “riduzione e razionalizzazione della spesa” da 5,2nel, 4nel 2026 e 3,5nel 2027. Con la(sotto il) i governo usa pesantemente le forbici anche sugli. Insomma i “sacrifici” evocati da Giancarlo Giorgetti per le banche – a cui in realtà viene chiesto solo un anticipo di liquidità – dovranno farli anche sindaci, città metropolitane e presiddi Regione. La stangata vale oltre 4nel triennio, 570 milioni già l’anno prossimo di cui 140 a carico di Comuni e province. Se si aggiunge anche la “rimodulazione dei finanziamad essi assegnati per spese di investimento”, come da definizione eufemistica del ministero dell’Economia, il contosale a 1,6

