Il record di “Pippotto”, crollato da 1388 giorni e abbandonato tra i rifiuti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non è un record da Guinness, ma poco ci manca. L’albero soprannominato affettuosamente “Pippotto”, un grosso albero crollato durante una forte tempesta di vento a gennaio 2021, da ben 1388 giorni attende di essere rimosso dai giardinetti di piazza Cavour. Il comitato Diritti Essenziali, che ha Napolitoday.it - Il record di “Pippotto”, crollato da 1388 giorni e abbandonato tra i rifiuti Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non è unda Guinness, ma poco ci manca. L’albero soprannominato affettuosamente “”, un grosso alberodurante una forte tempesta di vento a gennaio 2021, da benattende di essere rimosso dai giardinetti di piazza Cavour. Il comitato Diritti Essenziali, che ha

