Il governo Meloni aumenta anche il canone Rai

Chi si aspettava di dover pagare anche nel 2025 il canone Rai a 70 euro deve cambiare idea. Non viene infatti prorogato in legge di bilancio il taglio del canone Rai che, con la scorsa manovra, era passato da 90 a 70 euro per l'anno 2024. Nel testo, firmato ieri dal presidente della Repubblica

Canone tv scontato a 70 euro anche nel 2025 - l’annuncio di Giorgetti in conferenza stampa - Quindi, per capirci, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore, come un televisore, rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso, ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di dvd. Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, dopo l’eventuale ok, a certificare che l’intero importo dovuto per il canone è stato pagato. (Quifinanza.it)