Il governatore della banca centrale di Israele | Duro impatto della guerra sull’economia Si combatterà fino al 2025 servono più soldati

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Intervistato da Bloomberg Television, ilisraeliana Amir Yaron ha fatto il punto sulle ricadutedel paese e ha avanzato alcune ipotesi sulle tempistiche per la fine dei conflitti in Libano e a Gaza. “Laè durata più del previsto, ci attendiamo che continueràal primo trimestre del”, ha affermato Yaron. L’e sui conti pubblici è ragguardevole. Il deficit è salito quest’anno all’8,5% del Pil, a causa delle maggiori spese per armi ementre l’economia paga il quasi azzeramento di settori come turismo e costruzioni. L’economia “sta mostrando molta resilienza”, ha detto però Yaron, ricordando comedisponga di riserve in valuta estera equivalente a 220 miliardi di dollari e possa contare su un forte export di prodotti software .