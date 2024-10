Giulia: Filippo Turetta domani per la prima volta in aula (Di giovedì 24 ottobre 2024) Filippo Turetta sarà presente domani per la prima volta in un'aula di Tribunale, nella seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, in corso a Venezia. Lo ha confermato all'ANSA il prof Giovanni Caruso, difensore dell'imputato. "Alla luce delle numerose richieste pervenute, il prof. Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta - dice una sua nota - conferma che domani l'imputato sarà presente in udienza avanti la corte d'Assise e si sottoporrà all'interrogatorio". Quotidiano.net - Giulia: Filippo Turetta domani per la prima volta in aula Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024)sarà presenteper lain un'di Tribunale, nella seconda udienza del processo per l'omicidio diCecchettin, in corso a Venezia. Lo ha confermato all'ANSA il prof Giovanni Caruso, difensore dell'imputato. "Alla luce delle numerose richieste pervenute, il prof. Giovanni Caruso, difensore di- dice una sua nota - conferma chel'imputato sarà presente in udienza avanti la corte d'Assise e si sottoporrà all'interrogatorio".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Filippo Turetta in Tribunale : «Si sottoporrà all'interrogatorio» domani nella seconda udienza del processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta sarà presente domani nell'aula dove si celebra il processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin e si sottoporrà all'interrogatorio. Confermata, dunque, la... (Ilgazzettino.it)

Filippo Turetta - il processo e le app. "Vi dico come spiava Giulia Cecchettin" - L’esperto al Giornale: "È improbabile che abbia usato un software per il controllo del cellulare". Ecco perché ha sfruttato strumenti nati per altri scopi e come difendersi. (Ilgiornale.it)

Lino Giuliano senza filtri su Filippo Bisciglia : “Complimenti per la tua coerenza” - . Si vedeva chiaramente che nutriva qualcosa di negativo nei miei confronti. Grande Filippo, complimenti per la tua coerenza! Numero uno! A me manco la mano per salutarmi mi diede“. Lino Giuliano e Filippo Bisciglia @Foto Crediti Screenshot Instagram – VelvetGossipLino Giuliano vs Alfred Ekhator Per la stagione 2024 “il viaggio nei sentimenti” condotto da Filippo Bisciglia ha regalato agli appassionati telespettatori due versioni: una estiva ed una autunnale. (Velvetgossip.it)