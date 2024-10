Giorgia Meloni, dalla Spagna arriva l’imitazione: “Li riporto in Africa” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una parodia di Giorgia Meloni ha debuttato qualche giorno fa in Spagna all’interno del tg satirico El Intermedio condotto da El Gran Wyoming. Una sorta di Striscia la Notizia, ma senza il cabaret di pasticcini presi da TikTok. A realizzarla è stata la comica Cristina Gallego, come rirpeso da BlogTvItaliana. La Giorgia Meloni di Cristina Gallego è stata immortalata a bordo di una barca intenta a riportare i migranti Africani in Africa “dato che l’Albania li rimanda indietro”. Una barca guidata dagli stessi Africani che remano a ritmo di tamburello. “Ho deciso di farmi giustizia da sola e ho cominciato io stessa ad espellere i ne *retti!’ Perdermi in mare? Non ti preoccupare! Ho la bussola. E comunque saprò di essere arrivata in Africa quando vedrò ne *ri arrampicati sugli alberi con addosso vecchie magliette del Real Madrid”. Biccy.it - Giorgia Meloni, dalla Spagna arriva l’imitazione: “Li riporto in Africa” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una parodia diha debuttato qualche giorno fa inall’interno del tg satirico El Intermedio condotto da El Gran Wyoming. Una sorta di Striscia la Notizia, ma senza il cabaret di pasticcini presi da TikTok. A realizzarla è stata la comica Cristina Gallego, come rirpeso da BlogTvItaliana. Ladi Cristina Gallego è stata immortalata a bordo di una barca intenta a riportare i migrantini in“dato che l’Albania li rimanda indietro”. Una barca guidata dagli stessini che remano a ritmo di tamburello. “Ho deciso di farmi giustizia da sola e ho cominciato io stessa ad espellere i ne *retti!’ Perdermi in mare? Non ti preoccupare! Ho la bussola. E comunque saprò di essereta inquando vedrò ne *ri arrampicati sugli alberi con addosso vecchie magliette del Real Madrid”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo attacco di Giorgia Meloni alla magistratura : “Dai giudici menefreghismo per la volontà popolare” - "Non credo che ci sia un disegno di sovvertire la volontà popolare. Con queste parole, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha portato un nuovo attacco alla magistratura commentando la decisione del tribunale di Roma sui migranti portati in Albania. Poi ha parlato del caso Giuli-Spano e della legge di bilancio. (Fanpage.it)

E Giorgia imita Silvio: “C’è menefreghismo sul volere del popolo” - La premessa salva le apparenze: “Non voglio parlare di complotto e non credo ci sia un disegno per sovvertire la volontà popolare”. Poi però Giorgia Meloni, intervistata da Tommaso Cerno alla festa de ... (ilfattoquotidiano.it)

Boutade universale, il caso Roccella finisce sul British Medical Journal - «Giorgia Meloni ha fatto anche cose buone», verrebbe da dire leggendo Il Fatto quotidiano e il Domani sulla vexata questio dell'utero in affitto (diventato reato universale), versione politicamente sc ... (informazione.it)

Giuli sotto tutela dopo il caso Spano, i colonnelli della premier irritati dalle sue scelte. Lui: «Così me ne vado». Cosa succede ora? - Mezz'ora di colloquio a palazzo Chigi. Ufficialmente per la Manovra, informalmente perché le porte girevoli del Collegio Romano ancora non la smettono di ruotare. Ad accogliere il ... (ilmessaggero.it)