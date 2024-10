Lapresse.it - Germania, travolti da suv: morti donna italiana e i suoi due figli piccoli

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Unae iduesonodopo essere statida un suv a Esslingen, vicino Stoccarda, martedì scorso. La vittima,di 39 anni, Antonella R., (originaria di Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino, come riporta la Gazzetta del Sud), stava accompagnando iGabriel e Alessio di sei e tre anni al centro sportivo quando sono stati investiti sul marciapiede dal veicolo guidato da un 54enne. “La madre e iduedi tre e sei anni sono stati investiti dall’Audi e sono rimasti feriti gravemente tanto da morire sul luogo dell’incidente. L’indagine della polizia stradale sull’esatto svolgimento e sulle cause dell’incidente, nella quale è stato coinvolto anche un esperto su richiesta della procura di Stoccarda, è ancora in corso“, ha riferito a LaPresse la portavoce della polizia di Reutlingen.