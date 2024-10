Gatto miagola e salva la famiglia da un incendio, ma poi muore nel rogo. La storia di Solarino che commuove il web (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un incendio è scoppiato la notte scorsa in un’abitazione nella zona di via Piave a Solarino , nel Siracusano . La famiglia che si trovava all’interno, i coniugi e le loro figlie di 8 e 17 anni, è riuscita a fuggire in tempo: il rogo ha causato il crollo del soffitto e creato gravi danni all’immobile. La vicenda ha subito fatto il giro del web , suscitando emozione e solidarietà nei confronti Feedpress.me - Gatto miagola e salva la famiglia da un incendio, ma poi muore nel rogo. La storia di Solarino che commuove il web Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unè scoppiato la notte scorsa in un’abitazione nella zona di via Piave a, nel Siracusano . Lache si trovava all’interno, i coniugi e le loro figlie di 8 e 17 anni, è riuscita a fuggire in tempo: ilha causato il crollo del soffitto e creato gravi danni all’immobile. La vicenda ha subito fatto il giro del web , suscitando emozione e solidarietà nei confronti

