Gattino finisce tra i rifiuti dell’inceneritore, salvato dai Vigili del fuoco (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una storia a lieto fine arriva da Como, dove i Vigili del fuoco hanno salvato un Gattino che rischiava di finire nel forno inceneritore del termovalorizzatore cittadino. L’allarme è stato lanciato da un operatore della struttura che, mentre spostava i rifiuti, ha intravisto il piccolo felino nella fossa dei rifiuti, a circa dieci metri di profondità.Leggi anche: Gattino gettato per strada in uno scatolone: “Ha un deficit neurologico, cerca casa” Senza esitare, l’uomo ha chiamato i soccorsi, e i Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per recuperare il Gattino, spaventato ma fortunatamente in buone condizioni di salute. Dopo essere stato messo al sicuro e coccolato da un dipendente della struttura, l’animale è stato portato da un veterinario per un controllo approfondito. Ma la storia non finisce qui: l’animale ha trovato subito una nuova casa. Thesocialpost.it - Gattino finisce tra i rifiuti dell’inceneritore, salvato dai Vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una storia a lieto fine arriva da Como, dove idelhannounche rischiava di finire nel forno inceneritore del termovalorizzatore cittadino. L’allarme è stato lanciato da un operatore della struttura che, mentre spostava i, ha intravisto il piccolo felino nella fossa dei, a circa dieci metri di profondità.Leggi anche:gettato per strada in uno scatolone: “Ha un deficit neurologico, cerca casa” Senza esitare, l’uomo ha chiamato i soccorsi, e idelsono intervenuti tempestivamente per recuperare il, spaventato ma fortunatamente in buone condizioni di salute. Dopo essere stato messo al sicuro e coccolato da un dipendente della struttura, l’animale è stato portato da un veterinario per un controllo approfondito. Ma la storia nonqui: l’animale ha trovato subito una nuova casa.

