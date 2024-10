Enrico Fabianelli si laurea campione italiano di ciclismo paralimpico mtb nella categoria mc5 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – Un castiglionese nel gradino più alto del podio nel Campionato italiano di ciclismo Paraolimpico Mountain Bike, che si è disputato domenica 20 ottobre a Castro (Lecce), all’interno della prestigiosa UCI-Marathon Castro Legend Cup. Alla vigilia, Enrico Fabianelli aveva promesso al figlio Edoardo che questa volta avrebbe vinto, dopo il secondo posto conquistato lo scorso anno. E alla fine la promessa è stata mantenuta. nella gara di domenica scorsa in Puglia, al termine di una volata mozzafiato, Enrico, del Team Errepi, ha tagliato il traguardo per primo nella categoria MC5. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse e un'allerta meteo che ha costretto l’organizzazione (la ASD Cliclo Club Spongano) a ridurre la lunghezza del tragitto, la manifestazione ha regalato emozioni e prestazioni di altissimo livello. Lanazione.it - Enrico Fabianelli si laurea campione italiano di ciclismo paralimpico mtb nella categoria mc5 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – Un castiglionese nel gradino più alto del podio nel CampionatodiParaolimpico Mountain Bike, che si è disputato domenica 20 ottobre a Castro (Lecce), all’interno della prestigiosa UCI-Marathon Castro Legend Cup. Alla vigilia,aveva promesso al figlio Edoardo che questa volta avrebbe vinto, dopo il secondo posto conquistato lo scorso anno. E alla fine la promessa è stata mantenuta.gara di domenica scorsa in Puglia, al termine di una volata mozzafiato,, del Team Errepi, ha tagliato il traguardo per primoMC5. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse e un'allerta meteo che ha costretto l’organizzazione (la ASD Cliclo Club Spongano) a ridurre la lunghezza del tragitto, la manifestazione ha regalato emozioni e prestazioni di altissimo livello.

