Donna sta per partorire nel traffico, gli agenti la scortano in ospedale: “Senza di voi non ce l’avremmo fatta” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli agenti si sono mobilitati prontamente per far raggiungere alla Donna l'ospedale più vicino che le consentisse di avere la giusta assistenza per poter partorire in tranquillità. Il marito della 40enne ha voluto ringraziare gli agenti: "Senza di voi non ce l'avremmo fatta". Fanpage.it - Donna sta per partorire nel traffico, gli agenti la scortano in ospedale: “Senza di voi non ce l’avremmo fatta” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Glisi sono mobilitati prontamente per far raggiungere allal'più vicino che le consentisse di avere la giusta assistenza per poterin tranquillità. Il marito della 40enne ha voluto ringraziare gli: "Senza di voi non ce l'avremmo fatta".

