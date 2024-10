DCEU | La classifica dei film dal peggiore al migliore secondo Rotten Tomatoes Aggiornata

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024): LadeidalalIndipendentemente da ciò che si pensa di, oggi è più importante che mai quando (soprattutto negli USA) si tratta di decidere se gli spettatori decidono di andare a vedere le ultime uscite nelle sale, e non è raro che gli studios vantino i punteggi con lo stesso orgoglio con cui si assegnano le stelle. Nel caso del DC Extended Universe, il franchise non ha mai avuto un momento particolarmente facile con la critica. Questisono stati messi in ombra dal Marvel Cinematic Universe fin dall’inizio; i tentativi di essere totalmente diversi sono falliti e le uscite successive, che hanno preso in prestito pesantemente il tono del MCU, hanno avuto una risposta contrastante.