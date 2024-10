Dal 2011 emigrati per scelta di vita e lavoro 550mila giovani, oltre un terzo dal Nord (Di giovedì 24 ottobre 2024) In tredici anni, dal 2011 al 2023, 550mila giovani italiani di 18-34 anni sono emigrati all’estero. oltre mezzo milione, un dato sconfortante se non inquietante. Al netto dei rientri che poi pure sono avvenuti, alla fine sono comunque 377mila. E’ il famoso “capitale umano” che abbiamo perso, gli corrisponde un valore di 134 miliardi, cifra Dal 2011 emigrati per scelta di vita e lavoro 550mila giovani, oltre un terzo dal Nord L'Identità. Lidentita.it - Dal 2011 emigrati per scelta di vita e lavoro 550mila giovani, oltre un terzo dal Nord Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In tredici anni, dalal 2023,italiani di 18-34 anni sonoall’estero.mezzo milione, un dato sconfortante se non inquietante. Al netto dei rientri che poi pure sono avvenuti, alla fine sono comunque 377mila. E’ il famoso “capitale umano” che abbiamo perso, gli corrisponde un valore di 134 miliardi, cifra DalperdiundalL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“A Sanremo 2011 con Luca Bizzarri piangemmo a dirotto. Gli voglio bene - ma le nostre vite sono separate. Ho amici più vicini” : lo rivela Paolo Kessisoglu - L'articolo “A Sanremo 2011 con Luca Bizzarri piangemmo a dirotto. . Ho amici piu? vicini, sebbene Luca sia una persona che stimo sul piano professionale, e gli voglio bene. Infine una curiosità. La bistecca non la mangio, ma magari a un aperitivo posso prendere una fetta di salame. Condividere progetti nella coppia è molto importante, direi che e? fondamentale”. (Ilfattoquotidiano.it)

Megaterremoto in Giappone - primo allarme dal 2011 : cosa significa e quali sono i rischi - L’intensità di un megaterremoto infatti è tale che può provocare effetti distruttivi non solo nell’epicentro, ma anche in aree molto distanti da esso, innescando tsunami e causando significative variazioni geologiche e ambientali. Dopo il 2011, il Giappone ha rafforzato le normative edilizie, imponendo standard rigorosi per la costruzione di edifici resistenti ai terremoti. (Quifinanza.it)