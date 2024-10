Cpi deferisce la Mongolia all'Assemblea, non arrestò Putin (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Camera preliminare II della Corte penale internazionale (Cpi) ha rilevato che, non avendo arrestato Vladimir Putin mentre si trovava sul proprio territorio e non avendolo consegnato alla Corte, la Mongolia non ha ottemperato alla richiesta della stessa Corte di cooperare in tal senso, contrariamente alle disposizioni dello Statuto di Roma, impedendo così a questa istituzione di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri. In considerazione della gravità della mancata cooperazione, la Camera ha ritenuto necessario deferire la questione all'Assemblea degli Stati membri. Lo fa sapere la Cpi. Quotidiano.net - Cpi deferisce la Mongolia all'Assemblea, non arrestò Putin Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Camera preliminare II della Corte penale internazionale (Cpi) ha rilevato che, non avendo arrestato Vladimirmentre si trovava sul proprio territorio e non avendolo consegnato alla Corte, lanon ha ottemperato alla richiesta della stessa Corte di cooperare in tal senso, contrariamente alle disposizioni dello Statuto di Roma, impedendo così a questa istituzione di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri. In considerazione della gravità della mancata cooperazione, la Camera ha ritenuto necessario deferire la questione all'degli Stati membri. Lo fa sapere la Cpi.

