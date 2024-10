Bergamonews.it - Ciclotte, tra fitness e design: per i 30 anni di attività Multi lancia la Cyclette Luxury Made in Europe

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una nuova, interamentein, che unisce funzionalità e, frutto di una collaborazione produttiva e commerciale promossa dae Nohrd. Il primo è lo spin off manifatturiero di, società bergamasca leader nella consulenza alle imprese specializzata in pianificazione strategica, comunicazione, organizzazione e internazionalizzazione, che recentemente ha celebrato i suoi primi 30di. “Ilè da sempre una passione personale, ma anche un driver che ha segnatofin dalle origini – ha spiegato l’AD Giovanna Ricuperati –. Un’attrazione, quella per il, che verrebbe da dire “fatale”, ma in realtà è natale, generativa, di impulso creativo.