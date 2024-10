Lettera43.it - Cattelan annuncia un nuovo podcast: il 28 ottobre arriva Supernova

(Di giovedì 24 ottobre 2024) «L’ennesimodi cui probabilmente non sentivate il bisogno». Con il suo tradizionale stile ironico, Alessandrohato su Instagram, disponibile su YouTube e su Spotify, oltre che su tutte le piattaforme musicali, dal 28. In onda ogni lunedì e giovedì, si ispirerà al late show Stasera c’è, in onda in seconda serata su Rai 2, che come ha detto lo stesso conduttore in attesa di tornare in tivù «è esploso per trasformarsi in qualcosa di». Le tradizionali interviste in studio diventeranno chiacchierate dirette e informali, capaci come sempre di passare dai temi seri alle situazioni più divertenti come già fatto in Epcc ai tempi di Sky. «Sarà uno spazio libero, perché non abbiamo bisogno di un copione», ha spiegato, che condurrà Sanremo Giovani in Rai. «Non saremo schiavi dei poteri forti e della censura.