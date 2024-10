Ilgiorno.it - Cala il sipario sulla crisi amministrativa

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ilche nelle scorse settimane ha rischiato di far cadere la Giunta di centrodestra guidata dal sindaco Ettore Gerosa (nella foto) che, dopo aver dato le dimissioni, le ha revocate entro i venti giorni concessi dalla legge. Una decisione assunta perché, nel frattempo, il primo cittadino ha trovato una maggioranza solida che lo accompagnerà per il resto del suo mandato. Un’intesa che non è stata però indolore: Gerosa ha infatti revocato la delega all’Urbanistica a Cristina Maldifassi e quella al Bilancio a Renato Ferraris, gli unici due componenti del suo Esecutivo a non essere stati eletti alla tornatadel 2022. Al loro posto sono stati nominati Ivan Giacomel e Gianfranco Delfrate. Giacomel, 44 anni, psicologo, ha ricevuto le deleghe ai Servizi sociali, alla Pubblica istruzione, alla Demografia e altre minori.