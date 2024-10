Brattirò di Drapia. Antonio Vita morto in un incidente stradale a Ricadi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tragedia stradale lungo la via Provinciale a Ricadi, all’altezza dell’incrocio per la spiaggia di Formicoli. Un’auto, in marcia verso Tropea, e una moto, proveniente da Santa Domenica, si sono scontrate. Due le persone rimaste coinvolte nell’incidente. Ad avere la peggio Antonio Vita, 35 anni originario di Brattirò di Drapia, che ha riportato gravi ferite alla testa nonostante indossasse il casco. Antonio Vita, che lavorava in un negozio di sigarette, sarebbe andato ad impattare all’interno dello sportello della vettura che viaggiava in senso opposto. A causa della serietà delle sue condizioni, è intervenuto l’elisoccorso atterrato a Germaneto e che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Pugliese Catanzaro dove pochi minuti dopo però è morto. Invece l’automobilista, residente a Santa Domenica, è stato invece trasportato all’ospedale di Tropea per ulteriori accertamenti. Laprimapagina.it - Brattirò di Drapia. Antonio Vita morto in un incidente stradale a Ricadi Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tragedialungo la via Provinciale a, all’altezza dell’incrocio per la spiaggia di Formicoli. Un’auto, in marcia verso Tropea, e una moto, proveniente da Santa Domenica, si sono scontrate. Due le persone rimaste coinvolte nell’. Ad avere la peggio, 35 anni originario didi, che ha riportato gravi ferite alla testa nonostante indossasse il casco., che lavorava in un negozio di sigarette, sarebbe andato ad impattare all’interno dello sportello della vettura che viaggiava in senso opposto. A causa della serietà delle sue condizioni, è intervenuto l’elisoccorso atterrato a Germaneto e che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Pugliese Catanzaro dove pochi minuti dopo però è. Invece l’automobilista, residente a Santa Domenica, è stato invece trasportato all’ospedale di Tropea per ulteriori accertamenti.

