Bomba molotov esplode nel bagno della scuola | decine di studenti feriti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Momenti di terrore si sono vissuti in unadel Cile. Almeno 35sono rimastidopo che unache stavano preparando è esplosa neldi un liceocapitale Santiago. Secondo quanto riportano i media locali, quattro dei ragazzi coinvolti sarebbero in pericolo di vita, mentre altri 17 in condizioni molto gravi. Pare che glistessero preparando l’ordigno prima di partecipare a una manifestazione che si sarebbe tenuta fuori dalla.Leggi anche: Si stacca pezzo d’intonaco ae colpisce un bambino: aula evacuata Perché glistavano preparando laL’esplosionesi è verificata in undel Convitto Nazionale Barros Arana, che si trova nel centrocittà. Glihanno tutti tra i 14 e i 18 anni.