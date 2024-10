Barriera corallina, non occorre andare lontano per vederla: a due passi da Roma si trova un mondo inaspettato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A pochi passi da Roma, nascosto sotto le onde del Mar Tirreno, si trova un angolo di paradiso che molti non conoscono. Non occorre viaggiare fino alle lontane isole tropicali per ammirare una Barriera corallina di straordinaria bellezza; basta dirigersi verso Ostia, dove la magia della natura si manifesta in un ambiente sottomarino unico e affascinante. Le Secche di Tor Paterno sono un’area marina protetta che si estende su un fondale di 1.500 metri quadrati, situato a circa 18 metri sotto il livello del mare. Questo sito è una delle poche barriere coralline presenti nel Mediterraneo e ospita una ricca biodiversità che comprende una varietà di specie di pesci e coralli, tra cui il rarissimo Corallo Nero. Gaeta.it - Barriera corallina, non occorre andare lontano per vederla: a due passi da Roma si trova un mondo inaspettato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A pochida, nascosto sotto le onde del Mar Tirreno, siun angolo di paradiso che molti non conoscono. Nonviaggiare fino alle lontane isole tropicali per ammirare unadi straordinaria bellezza; basta dirigersi verso Ostia, dove la magia della natura si manifesta in un ambiente sottomarino unico e affascinante. Le Secche di Tor Paterno sono un’area marina protetta che si estende su un fondale di 1.500 metri quadrati, situato a circa 18 metri sotto il livello del mare. Questo sito è una delle poche barriere coralline presenti nel Mediterraneo e ospita una ricca biodiversità che comprende una varietà di specie di pesci e coralli, tra cui il rarissimo Corallo Nero.

