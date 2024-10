Banca Progetto, l’ad Fiorentino: “Siamo totalmente estranei alla vicenda” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Confermo che non Siamo commissariati. Siamo totalmente estranei alla vicenda“, ha dichiarato l’amministratore delegato di Banca Progetto Paolo Fiorentino, in conferenza stampa convocata nella sede di Milano dopo il caso dell’inchiesta che ha travolto l’istituto di credito. “Ribadiamo che la Banca è saldamente sotto il controllo del cda, dell’amministratore delegato e della struttura manageriale. Andiamo avanti, con la massima disponibilità versi la procura” ha aggiunto. “Non Siamo indagati e non Siamo soggetti ad avvisi di garanzia. I 9 soggetti cui si riferisce la Procura non sono nostri clienti” ribadisce Paolo Fiorentino. Lapresse.it - Banca Progetto, l’ad Fiorentino: “Siamo totalmente estranei alla vicenda” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Confermo che noncommissariati.“, ha dichiarato l’amministratore delegato diPaolo, in conferenza stampa convocata nella sede di Milano dopo il caso dell’inchiesta che ha travolto l’istituto di credito. “Ribadiamo che laè saldamente sotto il controllo del cda, dell’amministratore delegato e della struttura manageriale. Andiamo avanti, con la massima disponibilità versi la procura” ha aggiunto. “Nonindagati e nonsoggetti ad avvisi di garanzia. I 9 soggetti cui si riferisce la Procura non sono nostri clienti” ribadisce Paolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Banca Progetto non è commissariata”. Cos’è successo all’istituto di credito - “L’istituto non è commissariato, né la Banca né i suoi esopnenti e dipendenti sono oggetto di indagine”. Banca Progetto risponde fermamente ad alcune ... (businesspeople.it)

Conti deposito: cosa succede alla luce dell’allentamento monetario? - A seguito dell’allentamento monetario deciso dalla Banca Centrale Europea, cosa succede ai tassi dei conti deposito? Scopriamolo. (tag24.it)

Accordo tra Intesa Sanpaolo e sindacati per il “ricambio generazionale”. Per la banca risparmi di mezzo miliardo sugli stipendi - Via i lavoratori “anziani” (che costano tanto), dentro quelli giovani (che costano meno). Poi certo, l’innovazione, le nuove competenze e via dicendo. Il gruppo Intesa Sanpaolo ha raggiunto un accordo ... (ilfattoquotidiano.it)

Uomo triestino di 56 anni trovato morto in zona Silos: lavorava in banca. Indagini in corso - Il cadavere di un 56enne è stato rinvenuto ieri in tarda serata, intorno alle 22:40, nella zona del Silos a Trieste. L’uomo, noto in città, lavorava in banca: presentava ferite ... (ilgazzettino.it)

Prestiti per 10 milioni con soldi pubblici a imprese della ‘ndrangheta: Banca Progetto in amministrazione giudiziaria - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per una banca d'affari milanese, Banca Progetto, per aver concesso finanziamenti per oltre 10 milioni ... (unionesarda.it)