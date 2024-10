ATP Finals, WTA Finals e Coppa Davis chiudono la stagione del tennis su Sky in diretta TV e streaming (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Gran Finale di tennis 2024 in diretta tv e streaming su Sky. Dalle ATP Finals, WTA Finals e Coppa Davis tanti appuntamenti con un dream team di talent d'eccezione. Fanpage.it - ATP Finals, WTA Finals e Coppa Davis chiudono la stagione del tennis su Sky in diretta TV e streaming Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Gran Finale di2024 intv esu Sky. Dalle ATP, WTAtanti appuntamenti con un dream team di talent d'eccezione.

Finals di Coppa del Mondo di Triathlon - Gherardi è oro nella categoria 85-89 - Di seguito, gli altri risultati – Fonte Federazione Italiana Triathlon/Facebook DONNE 50-54 5 Alessandra Degiugno – Valdigne Triathlon UOMINI 50-54 Maurizio Piantanida- Propatria Busto Arsizio Marco Costanzo – Modena Triathlon UOMINI 55-59 Roberto Roggiero- Propatria Busto Arsizio UOMINI 60-64 6 Diego Pozzatti- Buonconsiglio Nuoto 7 Carlo Simongini-Torrino Triathlon 8 Giorgio Vandelli- Modena Triathlon UOMINI 75-79 Giovanni Pardini- Martina Dogana Team  Foto Federazione Italiana Triathlon/Facebook ilfaroonline. (Ilfaroonline.it)

Finals di Coppa del Mondo di Triathlon - sale l’attesa : in gara c’è il Team Italia Age Group - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Si sta per chiudere la competizione della Coppa del Mondo di Triathlon. La delegazione italiana sarà guidata dal direttore sportivo Simone Biava, dal direttore tecnico Julien Clonen, dal coordinatore Sviluppo Italia Andra Gabba, dal tecnico Squadra Nazionale Manuel Canuto, dal responsabile scientifico Matteo Torre e dal fisioterapista Stefano Betti. (Ilfaroonline.it)

Tiro a volo : Italia - i qualificati alle Finals di Coppa del Mondo. Ci sono Rossetti e Bacosi - Sulle pedane asiatiche, dal 13 al 18 ottobre, i migliori tiratori di ogni singola specialità saranno infatti impegnati per andare a caccia della “Sfera di Cristallo” che ogni anno viene messa in palio al termine dell’annata. L’elenco comprende Silvana Stanco e Erica Sessa nel trap femminile, con la prima che ha ottenuto l’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, Diana Bacosi, Martina Maruzzo, Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro nello skeet femminile e maschile, con Bacosi e Rossetti che arriveranno a Nuova Delhi anche con i gradi di campioni olimpici della gara di Mixed Team vinta in Francia la scorsa estate, anche se in questo evento non sarà in programma il contest a squadre miste. (Oasport.it)