Andrea Di Nino, spunta un supertestimone: "È stato ucciso. Sono entrati in cella e lo hanno pestato" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovi sviluppi sulla morte del detenuto Andrea Di Nino. Secondo un supertestimone della famiglia, il 36enne romano trovato morto nel carcere di Viterbo il 21 maggio 2018 non si sarebbe suicidato nella cella d'isolamento di Mammagialla ma sarebbe stato vittima di un presunto pestaggio mortale Viterbotoday.it - Andrea Di Nino, spunta un supertestimone: "È stato ucciso. Sono entrati in cella e lo hanno pestato" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovi sviluppi sulla morte del detenutoDi. Secondo undella famiglia, il 36enne romano trovato morto nel carcere di Viterbo il 21 maggio 2018 non si sarebbe suicidato nellad'isolamento di Mammagialla ma sarebbevittima di un presunto pestaggio mortale

