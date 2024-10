Alluvioni, uragani e cambiamento climatico. «Don’t look up» è già qui. Perché non lo vediamo? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le immagini di Alluvioni e uragani sono sempre più terrificanti: la crisi climatica sta già presentando il conto e vale più di una manovra. Eppure, come nel film di qualche anno fa, facciamo finta di niente Vanityfair.it - Alluvioni, uragani e cambiamento climatico. «Don’t look up» è già qui. Perché non lo vediamo? Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le immagini disono sempre più terrificanti: la crisi climatica sta già presentando il conto e vale più di una manovra. Eppure, come nel film di qualche anno fa, facciamo finta di niente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvioni, uragani e cambiamento climatico. «Don’t look up» è già qui. Perché non lo vediamo? - Le immagini di alluvioni e uragani sono sempre più terrificanti: la crisi climatica sta già presentando il conto e vale più di una manovra. Eppure, come nel film di qualche anno fa, facciamo finta di ... (vanityfair.it)

Cuba: Caritas e diocesi di Guantánamo-Baracoa mobilitate nell’aiuto alle popolazioni colpite dall’uragano Oscar - La diocesi di Guantánamo-Baracoa, nel nordest di Cuba, è mobilitata per rispondere all’emergenza causata dall’uragano Oscar ... beni materiali sono stati spazzati via dalle acque dell’alluvione, hanno ... (agensir.it)

In arrivo una nuova ondata di maltempo: ecco quando e dove si abbatteranno i nubifragi - Nessuna tregua dal maltempo almeno fino a domenica: venerdì una nuova perturbazione atlantica colpirà soprattutto il Centro-Nord ... (ilgiornale.it)