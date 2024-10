Agatha All Along, l'episodio 7 svela la vera identità di Rio con un doloroso colpo di scena (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un altro grande mistero della serie Marvel è stato svelato alla fine dell'ultimo episodio arrivato in streaming su Disney+ Ancora prima del debutto di Agatha All Along su Disney+, uno dei principali misteri della serie riguardava la reale identità del personaggio di Aubrey Plaza, Rio Vidal. Mentre le altre streghe che compongono la stramba congrega di Agatha Harkness che percorre la Strada delle Streghe sono tratte dalle pagine dei fumetti Marvel, Rio non sembrava avere alcuna particolare correlazione con nessun personaggio, fino ad ora. L'episodio di questa settimana della serie Marvel ha finalmente rivelato la vera identità di Rio, ma la rivelazione è stata accompagnata da un colpo di scena straziante: una delle streghe ha compiuto il suo destino Movieplayer.it - Agatha All Along, l'episodio 7 svela la vera identità di Rio con un doloroso colpo di scena Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un altro grande mistero della serie Marvel è statoto alla fine dell'ultimoarrivato in streaming su Disney+ Ancora prima del debutto diAllsu Disney+, uno dei principali misteri della serie riguardava la realedel personaggio di Aubrey Plaza, Rio Vidal. Mentre le altre streghe che compongono la stramba congrega diHarkness che percorre la Strada delle Streghe sono tratte dalle pagine dei fumetti Marvel, Rio non sembrava avere alcuna particolare correlazione con nessun personaggio, fino ad ora. L'di questa settimana della serie Marvel ha finalmente rivelato ladi Rio, ma la rivelazione è stata accompagnata da undistraziante: una delle streghe ha compiuto il suo destino

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agatha All Along episodio 7 : l’identità di Rio Vidal finalmente svelata - Agatha All Along episodio 7: l’identità di Rio Vidal finalmente svelata Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sull’episodio 7 di Agatha All Along L’episodio 7 di Agatha All Along si è concluso con la rivelazione della vera identità di Rio Vidal mentre si svolgeva la prova di Lilia Calderu sulla Strada delle Streghe. (Cinefilos.it)

Agatha All Along svela la VERA responsabile del Multiverso della Follia - Una serie di eventi casuali hanno posto William, morente dopo un incidente d’auto, nelle immediate vicinanze dell’anima errante di Billy, dopo che Wanda aveva fatto cadere l’incantesimo di Westview. Dopo che Billy entra nel corpo di William, inizia una ricerca di tre anni del suo vero sé, che lo porta nei luoghi più inaspettati. (Cinefilos.it)

Agatha All Along episodio 7 - recap e spiegazione del finale : è il turno di Lilia! - Il soffitto, tuttavia, continua a scendere. Agatha pensa che Billy stia cercando di leggerle nel pensiero e dice che può semplicemente farle domande nel modo normale, beh, tutte le domande tranne quella su dove si trovi Rio (Aubrey Plaza). Continuiamo a tornare indietro agli scatti di Lilia negli episodi precedenti e tutto ciò che dice Lilia inizia a prendere forma. (Cinefilos.it)