AEW: Tony Khan regala al sindaco di Londra, Sadiq Khan, una cintura personalizzata del titolo mondiale AEW

All'inizio di quest'anno, il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha espresso un forte interesse nel portare WrestleMania nella capitale del Regno Unito, anche se al momento non c'è alcuna garanzia che ciò accada. Detto questo, sembra che Tony Khan abbia recentemente regalato a Sadiq Khan una cintura personalizzata del titolo mondiale AEW. In precedenza era stato riportato che la WWE stava discutendo la possibilità di organizzare un evento di WrestleMania a Londra. Anche John Cena crede che Londra abbia meritato l'opportunità di ospitare WrestleMania, e i fan speravano che ciò diventasse realtà dopo che Triple H e Sadiq Khan hanno avuto un incontro molto produttivo al riguardo all'inizio di quest'anno.

