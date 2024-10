Zonawrestling.net - AEW: Julia Hart è pronta al ritorno

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ex campionessa TBSha confermato di esserea tornare sul ring della All Elite Wrestling. La notizia arriva dopo che Brody King aveva già anticipato all’inizio del mese il possibiledella sua compagna nella House of Black. Le parole disul suoDurante una sessione di firma virtuale con Highspots,ha commentato la sua situazione: “Sono. Sto solo aspettando la chiamata. Chi lo sa quando riapparirò”. L’ultima apparizione nel ring La wrestler non combatte da aprile, quando ha perso il TBS Championship contro Willow Nightingale in un House Rules Match a AEW Dynasty. Da allora è rimasta ai box a causa di alcuni infortuni.