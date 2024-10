91 parlamentari hanno usato la mail istituzionale su siti d’incontri e sul dark web (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel dark web si trovano mail ufficiali e password di 91 parlamentari italiani. La sconcertante rivelazione si legge nel rapporto firmato dalla fondazione Proton con Constella Intelligence. A quanto pare, sono finite nell’antro infernale online perché 73 onorevoli e 18 senatori si sono registrati su altri siti usando l’indirizzo di posta della Camera e di Palazzo Madama. E gli hacker hanno avuto gioco facile nel fagocitarli e rigurgitarli fra i dati del dark web. Tra i siti violati, in passato, ci sono Linkedin, Adobe, Dropbox, Dailymotion, ma anche app di incontri tipo Badoo. Così, 195 password (188 in chiaro) di parlamentari italiani galleggiano nel dark web, a disposizione dei naviganti, mentre le email sono state diffuse 402 volte. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nelweb si trovanoufficiali e password di 91italiani. La sconcertante rivelazione si legge nel rapporto firmato dalla fondazione Proton con Constella Intelligence. A quanto pare, sono finite nell’antro infernale online perché 73 onorevoli e 18 senatori si sono registrati su altriusando l’indirizzo di posta della Camera e di Palazzo Madama. E gli hackeravuto gioco facile nel fagocitarli e rigurgitarli fra i dati delweb. Tra iviolati, in passato, ci sono Linkedin, Adobe, Dropbox, Dailymotion, ma anche app di incontri tipo Badoo. Così, 195 password (188 in chiaro) diitaliani galleggiano nelweb, a disposizione dei naviganti, mentre le esono state diffuse 402 volte.

Le password di 91 parlamentari nel dark web : il vizio di iscriversi (pure ai siti di incontri) con la mail istituzionale - Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato al tempo di Mario Draghi a palazzo Chigi, invitò tutti alla prudenza: “Si tratta di episodi gravi, che non vanno sottovalutati. Con questo genere di attacco, i siti web son travolti da traffico “spazzatura” per renderli inutilizzabili. Come sono finite nel lato oscura della rete? Semplice: 73 onorevoli e 18 senatori si sono registrati su altri siti usando l’indirizzo di posta della Camera e di Palazzo Madama. (Ilfattoquotidiano.it)