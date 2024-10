Inter-news.it - Young Boys-Inter Primavera 2-3, pagelle: Cocchi artista 8, Alexiou 7

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’vince una partita commovente contro locon il risultato di 3-2. Matteoè unin campo e merita l’8 pieno, dietro di lui l’uomo decisivo: Christos. Ledel match. Zamarian 7: Nel primo tempo salva l’dallo svantaggio con una parata di piede sensazionale. Anche sul gol è decisivo su Tsimba, sulla ribattuta non può fare nulla. Lo stesso sul tiro di Smith.– DIFESA Della Mora 7: Sostituisce Aidoo convocato in Prima, lo fa al meglio e trova un gol da terzino di spinta puro. Tagliono, stop e conclusione di destro sul secondo palo.7: Tsimba è troppo libero di stoppare e calciare in occasione del primo gol. Poi però gli prende le misure e domina, risultando decisivo con la rete segnata al minuto 87. Muro e goleador in UEFA Youth League. – dal 94? Maye S.V.