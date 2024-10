Oasport.it - WTA Guangzhou, Lucia Bronzetti maratoneta! Sconfitta Cristian in due set durissimi: è ai quarti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)batte per la prima volta in carriera Jaqueline! La tennista romagnola vince con il punteggio di 7-6(5) 6-4 la rumena al secondo turno del WTA 250 die troverà aiuna tra Wei Sijia e Wang Xiyu. Due ore e dieci minuti di gioco in cui l’azzurra ha annullato sei set point nel primo parziale e poi ha recuperato un break nel secondo. Primo set durissimo e dispendioso per entrambe le giocatrici. A partire meglio èche va subito avanti di un break sul 2-0 con aggressività, maè brava a reagire e a trovare ben due break consecutivi, ribaltando tutto dallo 0-2 al 4-2, riuscendo ad appoggiarsi ai colpi della rumena e a contrattaccare.