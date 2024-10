Liberoquotidiano.it - Violentata a 13 anni da due uomini e una donna: "Festa!". Fa i nomi: viene giù Hollywood?

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quella che si era manita come un'onda alta da domare, adesso rischia di diventare una tempesta perfetta dalla quale è impossibile salvarsi. Sean John Love Combs, conosciuto al mondo come Puff Daddy sta ricevendo accuse su accuse di violenze sessuali che rischiano di travolgerlo definitivamente. Le presunte aggressioni sarebbero avvenute fra il 2000 e il 2022 a New York, Los Angeles e Las Vegas durante alcuni party che l'artista ha organizzato alla presenza di volti noti dello showbiz. Ora, sembra che l'ex-magnate della musica avrebbe violentato anche una ragazzina di 13. L'accusa è contenuta in una delle nuove cause legali intentate contro di lui e depositate domenica scorsa in un tribunale federale di New York dall'avvocato Tony Buzbee, che rappresenta altre decine di presunte vittime di Daddy.