Usa, Austin e le “prove che suggeriscono” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Segretario alla Difesa statunitense Llyod Austin ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno prove che suggeriscono “la presenza di truppe della Corea del Nord in Russia”, aggiungendo che “cosa stiano facendo esattamente è da vedere”. Austin è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto al G7 a Napoli.La Corea del Sud da giorni Imolaoggi.it - Usa, Austin e le “prove che suggeriscono” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Segretario alla Difesa statunitense Llyodha dichiarato che gli Stati Uniti hannoche“la presenza di truppe della Corea del Nord in Russia”, aggiungendo che “cosa stiano facendo esattamente è da vedere”.è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto al G7 a Napoli.La Corea del Sud da giorni

