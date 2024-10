Quotidiano.net - Un segnale dal cosmo: scoperto un potente raggio laser a cinque miliardi di anni luce dalla Terra

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Recentemente, gli astronomi hanno rilevato un fenomeno straordinario: un potentissimoa onde radio, noto come “Megamaser”, proveniente da una distanza di circadi. Questo evento eccezionale è stato osservato grazie al telescopio MeerKAT, situato nella regione del Karoo in Sudafrica. Cos'è un Megamaser? I megamasers sono segnalinaturali che si formano quando due galassie collidono. Durante queste collisioni, la densità del gas aumenta drasticamente, generando intensi fasci di. Questi segnali sono milioni di volte più potenti dei maser che si verificano nella nostra galassia, la Via Lattea. La scoperta di un megamaser così distante è un evento raro e significativo per gli astronomi, poiché offre uno sguardo unico sulle dinamiche delle galassie lontane e sul loro processo evolutivo.