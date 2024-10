Lettera43.it - Turchia, attacco terroristico vicino ad Ankara: morti e feriti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ministro dell’Interno dellaha annunciato che è in corso unnella sede della Turkish Aerospace Industries, in provincia di. Sono almeno due le persone che hanno perso la vita nell’che si è verificato a Kahramankazan, a circa 50 chilometri dalla capitale turca. #CANLI –TUSA?’ta terör sald?r?s? https://t.co/tKziKmX9hU — Habertürk TV (@HaberturkTV) October 23, 2024 Ci sarebbero degli ostaggi La rete televisiva turca Habertürk parla di ostaggi, sottolineando che l’al quartier generale dell’industria aerospazialead«è ancora in corso». Anche la televisione privata Ntv ha menzionato colpi di arma da fuoco dopo l’esplosione avvenuta intorno alle 16 ora locale. Al momento non è stata rivendicata l’operazione. Uno dei membri del commando (X).