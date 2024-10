Ilgiorno.it - Trovato un cadavere nei boschi della Val Trompia: l’uomo sarebbe bresciano



(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bovegno – Tragedia neiVal. Un uomo di 67 anni nella tarda mattinata di questo mercoledì è statomorto in località Goletto delle Corti, non distante dai Prati Magri a Bovegno. Il suo corpo si trovava a circa 1.300 metri di altitudine. Quando è deceduto, probabilmente era solo. La salma è stata avvistata da un’escursionista che stava camminando nel bosco, che ha immediatamente chiamato la centrale operativa del numero unico per le emergenze 112, che ha mandato i soccorsi. Sul posto c’erano i tecnici del Soccorso alpino e speleologicoV delegazione Bresciana, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e i carabinieri. Il corpo delè stato portato a valle. Il decesso, secondo il medico che ha vagliato la salma, è avvenuto per cause naturali., di cui non sono state fornite le generalità,